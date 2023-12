Stand: 18.12.2023 09:30 Uhr Streik bi amazon

En ganzen Barg Paketen kunn nu liggen blieven: Denn bi amazon in Winsen warrt noch bet Middernacht streikt. De Warkschop ver.di verlangt, dat amazon opletzt de Tarifverdrääg vun‘n Enkel- un Versandhannel Neddersassen gootheten deit. Vör Wiehnachten warrt sünnerlich veel Paketen verschickt. So as ver.di dat seggt sünd dat Dag för Dag tweehunnertdusend Stück, de dor över de Loopbänner gahn doot. Un ünner düsse vele Arbeit wöör de Sundheit vun’e Arbeitslüüd jüst düchtig wat lieden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch