Stand: 18.12.2023 09:30 Uhr Kohlenmonoxid in en Huus in Altna

Kohlenmonoxid is gefährlich un tüksch: In Altna is en Reddensinsatz liekers noch mal gootgahn. En Bewahner vun en Mehrfamiljenhuus in’e Gaußstraat föhl sik nich. As de Sanitäters in dat Huus rinkömen, hebbt jümehr Reedschoppen vör Kohlenmonoxid wohrschaut hatt. De Weert weer veelfach to hooch ween. Dorophen stell de Füerwehr de Heizung ut. De twölf Bewahners müssen för korte Tiet ut dat Huus rut, dormit een lüften kunn. De ganze Saak gaht se nu op’n Grund un kiekt, woans dat Ganze överhaupt passeren kunn.

