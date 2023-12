Stand: 18.12.2023 09:30 Uhr Holsteen Kiel is Harvstmeister

Nich de FC St. Pauli un ok nich de HSV: Holsteen Kiel hett sik in’e Tweten Football-Bunnsliga de Harvstmeisterschop haalt. St. Pauli kööm güstern gegen Wiesbaden nich över en een to een henweg. Dormit is dat Team vun Trainer Fabian Hürzeler op den tweten Tabellenplatz afrutscht. Un dorachter steiht denn de HSV. Mit de Trüchrunn geiht dat för de beiden Hamborger Clubs an’n 20. Januaar los.

