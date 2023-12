Stand: 16.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Kritik an Deelverkoop vun de HHLA

Gegenwind an den Deelverkoop vun de HHLA an de Swiezer Rederee MSC geev dat al en Barg. Man Middeweken is vördag kamen, dat nu een seggt: De Senat hett sik över den Disch trecken laten. Un de HHLA-Andelen weern veel to billig verköfft worrn. Bekritteln deit dat Gunther Bonz, fröhere Staatsraat un Havenmanager. De tostännige Weertschopsbehöörd seggt, dor weer rein gor nix an.

