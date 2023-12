Stand: 14.12.2023 09:30 Uhr Nich noog Medikamenten

Ok in Hamborg warrt düssen Winter vele Medikamenten knapp. Dor höört to't Bispeel Antibiotika för Kinner, Saken, de den Blootdruck sieder maakt un Kreeftmedikamenten för wussen Lüüd dorto. Dat hett de Afthekerkamer in Hamborg seggt. Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach harr de Pharma-Kunzernen in de Plicht nahmen, gröttere Bestänn vun Medikamenten antoleggen.

