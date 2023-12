Stand: 13.12.2023 10:15 Uhr Hauptbohnhoff warrt sekerer

Vun den Hamborger Hauptbohnhoff warrt de Polizei nich mehr so veel melldt, dat Minschen wat andoon worden is. Ok dat Wapen verbaden sünd, is to marken. Siet Anfang vun’n Aprilmaand sünd Schandarms un Seekerheitsdeenste dor ümmer to veert in’n Insatz. Op de anner Sied sünd man de Tahlen bi nich verlöfte Drogen un Huusfredensbruch na baven gahn, un se hebbt mehr Minschen opgrepen, de gor nich dat Recht harrn, in Düütschland to sien. Tokamen Johr wüllt se den Hauptbohnhoff noch sekerer maken, dordörch dat se mehr dörch Kameras överwacht un Beer un Kööm verbeden wüllt.

