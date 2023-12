Stand: 12.12.2023 09:30 Uhr Bedrägerei bi Aurubis

Bi denn Hamborger Kopper-Konzern Aurubis sünd Edelmatallen in‘n Wert vun 11 Millionen Euro klaut worrn – vör dat Landgericht geiht vundaag de Perzess gegen söss Mannslüüd los. Veer dorvun hebbt fröher bi Aurubis arbeid. As dat rutkamen is, dat dor wat klaut worrn weer, dor hett Aurubis noch mehr rurkregen, dat dor noch mehr kriminell lopen weer. So as dat utsüht, hebbt se denn Konzern bi’t Levern vun Schrott övert Ohr haut. De Schaden schall sik op 185 Millionen Euro belopen.

