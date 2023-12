Stand: 11.12.2023 09:30 Uhr In'n Haven droht Arger

In'n Haven droht wedder Arger: De Warkschop Verdi wohrschoet, dat de Reederee Cosco ut China de Regeln breken wull. De Mannschop vun en Cosco-Schipp schull de Containers to't eerst Mal sülms fastmaken. Normalerwies is dat de Arbeit vun de Laschers ut'n Haven. Se warrt man beter betahlt as de Crew an Bord

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch