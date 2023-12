Stand: 11.12.2023 09:30 Uhr Netanjahu: Hamas schall opgeven

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu röppt de Terrorgrupp Hamas op, dat se de Wapen dolleggen schull. He see, dat seeg graad so ut, as wenn dat mit de radikalislaamsch Grupp bald vörbi weer. En Henwies dorop weren Kapitulatschonen in de verleden Daag. De Hamas wiest all dat torüg. De Laag in Gaza lett sik vun buten man graad nich nip un nau neetral pröven. De UN verlangt wieder, dat dat mehr Hülp för de Minschen in Gaza geven müss.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch