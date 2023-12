Stand: 11.12.2023 09:30 Uhr Ampel beradt över Huushoolt

De Ampel-Koalitschon hett wedder över'n Huushalt snackt – rutkamen is man nix. Vundaag wüllt SPD, Gröne un FDP man wiederverhanneln. Dat geiht üm en Lück vun söventeihn Milliarden Euro. De SPD un de Grönen würrn giern en Nootlaag in'n Huushoolt utropen – so kunn de Schuldenbrems utsett warrn. De FDP will dor man nich mitmaken.

