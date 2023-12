Stand: 09.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Maleschen bi’n Neestart dör den Citytunnel

De Week is bi de S-Bahn mit Maleschen losgahn wat den Neestart dör den Citytunnel angeiht. Een Maand lang hebbt se dor boot hatt un nu schullen egens verleden Maandag in’e Fröh wedder all S-Bahnen dör den Citytunnel föhren. Man dat güng anfangs scheef. Bi en Signaal lööp dat nich rund un de Töög sünd eenfach wieder över de Dammtorstreck föhrt un nich dör’n Tunnel över Lannungsbrüchen un Jungfernstieg. Woans dat nu nipp un nau passeren kunn, dat is unkloor.

Morgen – an’n 10. Dezember – dor warrt de Koorten denn nochmal wedder nee mischt, denn af dor gellt denn bi de Bahn de ne’e Fohrplaan un denn gifft dat, wat de S-Bahn in Hamborg angeiht, blots noch de S1, S2, S3 un de ne’e S5.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch