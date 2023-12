Stand: 09.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: PISA-"Schock" an’e Scholen

Düsse Week is en ne’e PISA-Studie op’n Disch leggt worrn un dat wat dor bi rutsuert is, dat smitt keen goot Licht op de Schölers in Düütschland. In Mathe, bi’t Lesen un in’e Naturwetenschopen hebbt de jungen Lüüd in Düütschland, wat dat Weten angeiht, so grote Lücken as noch nie nich tovör. Ganz unvermadens aver kööm dat nich, meen Hamborgs Schoolsenater Ties Rabe. Sien Menen na to uurdelen speel dat en Rull, dat in’e Corona-Tiet Scholen dichtmaakt worrn sünd. Un jüst so as dat en groten Barg Schölers gifft, de ehr Mudderspraak nich Düütsch weer.

