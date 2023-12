Stand: 09.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: DFB-Pokaal – HSV is rutflagen

Wat för en Football-Drama Middewekenavend düsse Week in Berlin, denn dor is de HSV in‘n DFB-Pokaal na Elfmeterscheten rutflagen. In’t Speel harrn se anfangs na de eersten Hälft noch de Nees vörn. An’t Enn stünn dat denn doch dree to dree un dat güng in’t Elfmeterscheten, wo de HSV denn mit fief to dree vun Hertha BSC en op’e Mütz kregen hett un so denn ut’n DFB-Pokaal rutflagen is. Op’e anner Siet hett dat düsse Week aver de FC St. Pauli mit veer to een gegen Homburg na de Runn vun’e letzten Acht hen schafft. Morgen Avend warrt denn in’e Sportschau utloost, gegen wat för een Mannschop se denn in’t Viddelfinaal vun’n DFB-Pokaal spelen doot.

