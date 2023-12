Stand: 09.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Perzess geiht nochmal vun vörn los

In’n Juli 2022 dor is in en Shisha-Bar in Hogenfell en sövenuntwintig Johr ole Keerl dootschaten worrn. Un Dunnersdag düsse Week nu is dat bi dat Hamborger Lannsgericht mit den Perzess dorto nu al dat twete Tuur losgahn. De eerste Perzess is platzt ween, wieldat dat een Schöppsche länger krank worrn is un weswegen se nu na mehre Maanden nochmal wedder vun vörn anfangen doot. Vör’t Brett steiht een Keerl, de dor domals bi de Saak in’e Shisha-Bar mit tohöört un dat mit maakt hebben schall.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch