Stand: 09.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreik bi de Bahn

Wokeen mit’e Bahn föhren deit, för den weer dat vör allen Dingen güstern allens anner as licht. Denn dor harrn de Lokkutschers jümehr Arbeit daalleggt hatt. De Warnstreik drööp den Fracht-, Fern- un Regionaalverkehr. Bi de Hamborger S-Bahn gell en Nootfallplaan. Egens schullen de Töög dor op dree Strecken tominnst all twintig Minuten föhren, man dat hau nich överall so recht wat hen. Un anners as dat Tuur tovör, füllen dütmal bi de AKN all Töög ut.

