Warnstreik bi de Bahn

Wokeen mit’e Bahn föhren deit, för den warrt dat vundaag allens anner as licht. Denn de Lokkutschers streikt siet güstern Avend wedder un dat noch bet hüüt Avend Klock teihn. Dat geiht üm den Fracht-, Fern- un Regionaalverkehr. Bi de Hamborger S-Bahn gifft dat en Notfallplaan. Un egentlich schullen op dree Strecken de Töög tominnst all twintig Minuten föhren. Dat haut aber jüst nich överall so recht wat hen. Op de S1 twüschen Ohlsdörp un Poppenbüddel to’t Bispeel föhrt opstunns keen Bahnen. Un twüschen Neegroben un Stood föhrt de Töög vun’e S3 blots in’n Stünnen-Takt. Un anners as bi dat letzte Mal fallt bi de AKN dütmal all Töög ut.

