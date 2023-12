Stand: 08.12.2023 09:30 Uhr Wenig Tovertroen

Dat Tovertroen in Bunnskanzler Olaf Scholz is so wiet ünnen as noch nie nich tovör. Dat is bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. Dorna to uurdelen sünd blots noch twintig Perzent vun de Lüüd, de se fraagt hebbt, tofreed mit‘e Arbeit vun den SPD-Politiker. Un dat is ok de leegste Weert för en Kanzler, sietdem dat den Düütschlandtrend geven deit. Meist jüst so leeg süht dat alltohoop för de Bunnsregeren ut. Mit de Ampel-Koalitschoon sünd blots söventeihn Perzent tofreed. Ok düsse Weert is so wiet ünnen as noch nie nich tovör.

