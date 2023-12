Stand: 08.12.2023 09:30 Uhr SPD-Bunnsparteidag geiht los

Slechte Ümfragen un bavento de Arger mit de Staatskass: Beides tohoop warrt woll ok den Bunnsparteidag vun’e SPD överschadden, de hüüt Vörmiddag in Berlin losgahn deit. De Hamborger Bunnsdagsafornte Aydan Özoguz seggt, dat de SPD dor sekere politische Leitplanken vörgeven schull. Blangen anner Saken will de SPD de Schullenbrems lockern un snackt ok över högere Stüern för rieke Lüüd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch