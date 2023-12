Stand: 08.12.2023 09:30 Uhr Wiederhen Rummel wat Cum-Ex angeiht

In den Cum-Ex-Schandool üm de Hamborger Warburg-Bank gifft dat wiederhen Rummel üm twee Laptops. Düsse harr de Justiz vun Noordrhien-Westfalen praatstellt hatt för den Ünnersökens-Utschuss. Man dor sünd ok Daten op ween, de nix mit Cum-Ex to doon harrn un deswegen sünd de beiden Laptops twüschendörch ok inkasseert worrn. So as Computer-Fachlüüd dat seggt, sünd dorbi twoors keen Daten bi wegmaakt, aver womööglich kopeert worrn. Op de Rekners sünd hunnertdusende E-Mails op, blangen anner Lüüd ok vun Peter Tschentscher un vun de Büro-Böverste vun Olaf Scholz.

