HSV kickt na vörn

Nadem se bi’n DFB-Pokaal rutflagen sünd, dreiht sik dat bi‘n HSV wat den Football angahn deit nu eerstmal wedder üm den Opstieg. Morgen kummt de SC Paderborn na’t Volksparkstadion hen. Un Trainer Tim Walter will dor denn ok wedder Stammspelers bi insetten, de he bi’t Pokaal-Speel in Berlin schoont harr. Opstunns steiht de HSV in’e Tabell op Platz dree. Ganz bavenan staht de Spelers vun’n FC St. Pauli, de morgen Avend in Osnabrück ranmööt.

