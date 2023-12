Stand: 07.12.2023 09:30 Uhr Streik bi Lokföhrers

De Warkschop vun de Lokföhrers GDL röppt al wedder to’n Warnstreik op. 24 Stünnen sall de duern un vunavend Klock teihn losgahn. Ok in Hamborg mööt Bahnkunnen un Pendlers anners planen. De S-Bahn geiht dorvun ut, dat dat vunavend un morgen bannig Maleschen gifft. De AKN fallt ut. Wat anners dorför fohrt ok nich.

