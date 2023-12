Stand: 07.12.2023 09:30 Uhr DFB-Pokal: HSV is rutflagen

De HSV is in’t Achtelfinaal vun’n DFB-Pokal rutflagen. Bi’t Ölvenmeterscheten harrn de Hamborgers bi Hertha BSC mit en 3 to 5 dat Nasehn. Bummelig 20.000 Hamborger Fans weern mit na Berlin hen fohrt, ehr Mannschop antodrieven. Ut Hamborg steiht dormit blots noch de FC St. Pauli in’t Pokal-Viddelfinaal. Wat för Teams gegen wokeen speelt, dat warrt an’n Sünndag in de Sportschau utloost.

