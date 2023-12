Stand: 07.12.2023 09:30 Uhr Olympsche Spelen in Hamborg?

Hamborg blifft jümmer noch en mööglichen Kandidat för de Olympschen Spelen 2040. De LINKE is in de Börgerschop mit en Andrag nich dörchkamen. Se wull keen Bewarven tohopen mit anner düütsche Städer hebben. De SPD hett toseggt, dat de Hamborgers fraagt warrt, ehrdat dor wat entscheden warrt. 2015 is en Olympia-Bewarven dörch en Volksentscheed op Schiet lopen.

