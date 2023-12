Stand: 07.12.2023 09:30 Uhr Sworen Unfall an'n Flooghaven

In Hamborg sünd bi en sworen Unfall veer Minschen to Schaden kamen. En 22 Johr ole Mann is dorbi in sien Wagen inklemmt worrn un liggt nu op Leven und Dood. Twee Mitfohrers hebbt blots lütt beten wat afkregen. De Fohrer harr güstern Avend in den Zeppelinstraten-Tunnel an'n Flooghaven de verkehrte Opfohrt nahmen. In'n Tunnel is he denn liekto mit en Taxi tosamenstött. Ok den Fohrer vun dat Taxi hebbt se na't Krankenhuus hen bröcht.

