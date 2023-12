Stand: 07.12.2023 09:30 Uhr Telefonsche Krankschrieven

In Tokunft süllt sik Kranke, wenn se nix Dullet hebbt jümmer an't Telefon krankschrieven laten könen. Dat will vundaag de Bunnsutschuss vun de Dokters, Krankenkassen un Krankenhüüs beslüten. Düsse Regel sall denn ok direktemang gellen. In de Corona-Pandemie hett een ehr blots för'n Tiet inföhrt, nu sall se jümmer gellen, dat een sik nich ok noch bi'n Dokter wat infangen deit.

