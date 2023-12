Stand: 07.12.2023 09:30 Uhr Tutanchamun-Utstellen löppt länger

In Hamborg is de multimediale Utstellen "Tutanchamun" so fraagt, dat se ehr nu bet Oostermaandag verlängert. Siet dat to't Anfang vun'n November mit de Utstellen losgahn is, hebbt se al 80.000 Koorten verköfft. Dor warrt Billers, Films un Animatschonen op dreedimensionalen Objekten wiest. Tutanchamun is as negen Johr olen Jung 1332 vör Christus ägypt'schen König worrn un gellt as een vun de letzten Königen vun de 18. Dynastie.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch