Stand: 06.12.2023 09:30 Uhr Stadtreinigen op Hoochtouren

In Hamborg is de Stadtreinigen al wedder sieht hüüt Nacht ingang. 700 Lüüd streut un rüümt Straten un Weeg. Glatt weer dat jo al güstern. An’n Avend is en HVV-Bus in Neegraben-Fischbek vun de Francoper Straat in en Eerwall rutscht. De Dören güngen nich mehr op un de Füerwehr müss den Bus wedder op de Straat trecken. Dree Minschen sünd licht to Schaden kamen.

