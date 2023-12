Stand: 06.12.2023 09:30 Uhr Pisa-Studie

De Schoolbehöörd mutt wat maken – dat seggt de Oppositschoon in Hamborg na de lege Pisa-Studie. CDU un FDP menen, dat Kinner al mit dreeanhalf veel beter föddert warrn schüllt. De Linke bekrittelt, dat immer noch dat, wat de Öllern verdenen doot, darop inwarken deit, wokeen goot in de School is. De Studie wiest: De Düütschen Schölers weren noch nie so slecht in Mathe, Düütsch un Naturwetenschopen as nu.

