Stand: 06.12.2023 09:30 Uhr Habeck rinleggt

Dor hett Bunnswirtschopsminister Robert Habeck also noch veel to doon. Un dat is nicht so licht, em an de Stripp to kriegen. Russ’sche Internet-Trolle hebbt dat aver liekers schafft. Wat dat Ministerium seggt, hebbt se sik as Vertreder vun de Afrikan’sche Union utgeven. En Tosamensnitt vun dat Telefonat is nu online opdükert. Dat russ’sche Duo, wat dor achter steken deit, dat hett ok al annere Top-Politiker rinleggt. Dat Wirtschops-Ministerium will sik nu de Sekerheitsaflööp nipp un nau ankieken.

