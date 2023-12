Stand: 06.12.2023 09:30 Uhr Football

4 to 1 – mit düssen Butenwarts-Sieg is St. Pauli in dat Viddelfinaal in’n DFB-Pokaal kamen. En Spazeergang weer de Partie bi’n Veertligisten FC Homborg aver nich. Na de Halftiet hin stöö dat eerst 1 to 1. Vunavend speelt in’n DFB-Pokaal de HSV bi Hertha BSC. 20.000 Hamborger Fans sind in Berlin mit dorbi.

