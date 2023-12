Stand: 05.12.2023 09:30 Uhr Arger wegen HHLA-Instieg

Morgen geiht dat in de Börgerschop üm de Hamborger Spiekerstadt – op Andrag vun de Linke. De verlangt: De Swiezer Rederee MSC schall bi den plaanten HHLA-Instieg keen Macht över de Spiekerstadt kriegen. Denn: De Vörstand vun de HHLA hett ok de Kontroll över de Immobilien. MSC un de Stadt hebbt twoors beslaten, dat de Spiekerstadt-Andelen nich mitverköfft warrt. Man de Linke will dat nu klipp un kloor regeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch