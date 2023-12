Stand: 05.12.2023 09:30 Uhr Maleschen wegen Ver.di

In den Hamborger Haven gifft dat ok noch Arger över de Warkschop Ver.di. Spediteuren sünd vergrellt, dat in’t Veterinär-Amt al söss mal in een Maand streikt worrn is. Nu staut sik Lasters mit Fleesch un anner Saken to eten. De Vereen vun de Hamborger Spediteuren smitt Ver.di vör, dat se Ünnernehmen schaden doot – un nich de Tarifpartners in’n apentlichen Deenst.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch