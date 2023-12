Stand: 05.12.2023 09:30 Uhr Kriminelle Gegner vun Corona-Regeln fastnahmen

En woll kriminelle Gegner vun de Corona-Regeln in Düütschland is faat worrn. Folgens dat NDR-Magazin Panorama is de Mann in Portugal fastnahmen worrn. De 39-Jöhrige kümmt ut Rhienland-Palz – un he schall woll plaant hebben, de Bunnsregeren mit Wapen to störten. Dorüm hebbt se em in heel Europa per Haftbefehl söcht.

