Stand: 05.12.2023 09:30 Uhr Schufa-Beweerten bi Energieversorgers

Dor kunn dat bald mit vörbi ween: Wat NDR un Süüddüütsche Zeitung to weten kregen hebbt, bruukt Energieversorgers Schufa-Scores, üm Verbrukers intosorteren. De vun de Schufa en gode Beweerten kriegen deit, den beedt Gas- un Stroomversorgers betere Tarifen an. Wenn nich, denn gifft dat blots en düren Verdrag. Dünnersdag kunn de Europääsche Gerichtshoff düt Schufa-Beweertenssystem in Schranken setten.

