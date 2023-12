Stand: 05.12.2023 09:30 Uhr Mehr CO2 in de Luft

Jeedeen snackt dorvun, woans wi weniger CO2 in de Luft puusten könnt, wat ja leeg för’t Klima is. Un liekers: As dat lett, is noch nienich so veel Köhlendioxid freesett worrn as düt Johr. Dat kann een ut den Bericht vun internatschonale Klima-Wetenschoplers rutlesen. In de EU un de USA sünd de Emischonen twoors weniger worrn, man ümso mehr sünd se in Indien un China anstegen.

