Stand: 04.12.2023 00:00 Uhr Wo geiht' wieder mit Düütschlands Huusholt?

Wegen de Huusholts-Kris hett de düütsche Weertschopsminister Robert Habeck siene Reis na de Weltklimakonferenz in Dubai afseggt. Kanzler Olaf Scholz harr den grönen Minister dorüm ok bidd. SPD, Gröne un FDP sünd wiederhen an't Strieden doröver, wat de Schuldenbrems ok tokamen Johr utsett warrn schall oder nich. Na dat Ordeel vun't Bunnsverfatensgericht fehlt de Regeern Milliarden in'n Huusholt.

