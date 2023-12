Stand: 04.12.2023 00:00 Uhr Na de Füerpaus in'n Negen Oosten

Israeelsche Bodentruppen sünd nu in den ganzen Gazastriepen gegen de Terrororganisatschoon Hamas in'n Insatz. De Armee harr tovör Palästinensers in'n Süden opfordert, se schullen de een oder annere Region verlaten - to'n Bispeel de Stadt Chan Junis. Siet dat Enn vun de Füerpaus grippt Israel den Gazastriepen wedder vermehrt ut de Luft an. Un ok de Hamas hett wedder anfungen un schütt Raketen op Israel af.

