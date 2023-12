Stand: 02.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Huushoolts-Kries ok in Hamborg to marken

De swore Tiet, wat de Staatskass angeiht, de markt een ok bi de Investitschonen in Hamborg, de plaant sünd. Dat geiht üm sössundörtig Projekten. Dat is Maandag düsse Week vördag kamen. Bedrapen sünd op’e een Siet grote Waterstoff-Projekten in’n Haven un bi’n Stahlkonzern Arcelor-Mittal. Un op’e anner Siet warrt dor över Geld snackt, wat as Stütt för sowat as dat emissionsfre’e Flegen dacht is. Dat geiht aver ok üm ünnerscheedlich lütte Projekten in de Bezirken, so as to’t Bispeel de Neebo vun en Waterbecken in Wandsbeek, wo een dat Swümmen lehren kann.

