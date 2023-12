Stand: 02.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Utbaggern vun’e Elv steiht still

Middeweken düsse Week is dull wat snackt worrn, nadem vördag kööm, dat de Elv totiets nich wieder utbaggert warrn kann. Dat liggt an Munitschoon, de in‘e Hööch vun Cuxhaven funnen worrn is. In Hamborg argert se sik sünnerlich dull över, dat jüm de Water- un Schippfohrtsverwalten vun’n Bund, de sik dor üm kümmern deit, deswegen eerst nu wat Bescheed seggt harr. Denn dat is al Maanden her, wo de Munitschoon funnen worrn is. In’e Weertschopsbehöörd sünd se dorvun utgahn ween, dat een de Elv bet to‘t Johrsenn wedder ganz un gor freegeven kunn. Dat kunn nu aver noch wat länger duern - bet to een Johr lang.

