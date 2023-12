Stand: 01.12.2023 09:30 Uhr Dat Stadtderby steiht an

De Eerste gegen den Tweten: So hett dat en Hamborger Stadtderby noch nie nich geven hatt. De FC St. Pauli in dat Millerntorstadion gegen den HSV - de Partie is en Hoochrisikospeel. Deswegen leggt de Polizei ok Weert dorop, dat de Fans ganz kloor von’anner trennt warrt. An’n Namiddag wüllt de Fans an twee Steden dör de Stadt trecken. Hüüt Avend geiht dat denn mit dat Topspeel in’e Tweten Liga los. Mehr kann een af Klock söss bi NDR 90,3 hören.

