Ünnerkümst för Lüüd ahn Dack över’n Kopp

Lüüd, de in Hamborg keen Dack över’n Kopp hebbt, de köönt ok dagsöver in‘e Quarteren vun dat Winternootprogramm rin, wenn dat minus fief Graad sünd oder wenn dat noch köhler is. Denn neemich blievt de Steden Friesenstraat un Halskestraat de ganze Tiet över apen. Geiht dat blots licht ünner Null, denn blievt de Quarteren tominnst veer Stünnen lang länger apen, so as dat güstern un vörgüstern de Fall ween is. So seggt dat dat Soziaalünnernehmen „Fördern & Wohnen“, de de Quarteren vun’e Stadt ut bedrieven doot.

