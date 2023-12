Stand: 01.12.2023 09:30 Uhr Mehr Krediten ahn Schuldenbrems

De Bunnsdag snackt vundaag dat eerste Mal över den Nadragshuushoolt för düt Johr. De Ampel-Regeren will de Schuldenbrems wedder utseten. Blots so köönt se sik denn mehr Geld lehnen. Un dormit dat allens mööglich is, schall de Bunnsdag wedder en Nootlaag faststellen.

