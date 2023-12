Stand: 01.12.2023 09:30 Uhr Billigere Wahnungen dör weniger Vörgaven

Ne’e Wahnungen in Hamborg to boen, dat is düer. Dat liggt blangen anner Saken an dusende Vörgaven, op de een achten mutt. Dormit mutt Sluss ween. Dat sään güstern Avend Fachlüüd in‘n Stadtentwickelns-Utschuss. Se sett dorbi op en Huus mit den Typ „E“ – un dat „E“ steiht för „eenfach“. Ok de Senatersch för Stadtentwickeln Karen Pein is dorför. Denn nich jede will ümmer partout en Footborrnheizung oder sünnerlich dick dämmte Böhns hebben, wenn dorför denn de Hüer günstiger weer, so Pein.

