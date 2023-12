Stand: 01.12.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dat is meist jüst so as güstern: Veel Wulken, man sünd wenig mit dorbi, wo wat rutkamen deit. Af un to kann mal’n beten wat an Snee mit dorbi ween. Op’e anner Siet lett sik hier un dor aver ok mal’n beten wat de Sünn mit sehn. Wat de Temperaturen angeiht, dor is un blifft dat koolt. Opstunns sünd dat minus söss Graad in Stellingen. Mehr as een Graad Plus warrt dat vundaag ok nich. Un de neegsten Daag warrt denn ok nich veel wat anners as vundaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.12.2023 | 09:30 Uhr

