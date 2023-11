Stand: 30.11.2023 09:30 Uhr Chaos in‘n Haven

In’n Hamborger Haven is en Waterrohr twei gahn. Dorüm is dor nu Chaos. De Roßdamm, övern den man op de Köhlbrandbrüüch föhrt, de is ünnerspöölt un dorüm dicht maakt worrn. Dat Water, dat op de Veddel ut de Leitung kümmt, dat kann nu bruun ween. Bavento kann ok de Waterdruck schwanken. Wat Hamborg Water seggt, sünd se dorbi, dat wedder to richten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch