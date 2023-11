Stand: 30.11.2023 09:30 Uhr Wapenroh in Gaza

De Wapenroh twischen Isreal un Hamas, de duert nu noch een Dag länger. Dat hebbt beide Sieten seggt. So as dat in en Vereenboren steiht, kann dat bet to teihn Daag länger maakt warrn. Hüüt is Dag söven. Betnu sünd üm un bi 100 Geiseln freekamen, de in‘n den Gazastriepen versleppt worrn weren. Dor sünd ok 14 Düütsche dorbi. As Utgliek hett Israel palästinen’sche Fungene freelaten.

