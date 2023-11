Stand: 30.11.2023 09:30 Uhr Nicht mehr Böllerverbott an Silvester

In Hamborg warrt dat to Silvester wohl keen Zonen bavento geven, wo en nicht böllern dörv. Wat de Polizei seggt, kunn een düsse Zonen nicht kontrulleren. Se wüllt jümehr Hölperslüüd düttmal flexibler insetten – villicht mit en Extra-Trupp för Harborg. Dor schüllt de Jugendschützer vun de Polizei ok al vör Silvester in Scholen un Jugendhüüs mit den jungen Lüüd schnacken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch