Stand: 30.11.2023 09:30 Uhr Henry Kissinger is storven

De fröhere US-Butenminister un Fredensnobelpriesdräger Henry Kissinger is doot. He is in’t Öller vun 100 Johr in sien Huus in’n Bunnsstaat Connecticut storven. Kissinger kümmt egens ut Fürth bi Nürnbarg. He gellt as een vun de Politikers, de dorför sorgt hebbt, dat de Spannen in’n Kolen Krieg nalaten dä. Den Fredensnobelpries hett Kissinger för en Afkamen kregen, dat in’n Vietnamkrieg de Wapen to Roh kömen.

