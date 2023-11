Stand: 30.11.2023 09:30 Uhr Stopp för Baggerarbeiden an de Elv

Nadem se de Baggerarbeiden för dat Depermaken vun de Elv eerstmal stoppt hebbt, geev dat dulle Reakschonen. SPD-Frakschoonschef Dirk Kienscherf wohrschaut, dat de Wirtschaftstandort Hamborg Schaden nehmen kunn. He smitt den Bund vör, dat he betnu nicht nix dorgegen doon harr. Se harrn woll al Maanden vöraff Monischoon bi Baggerarbeiden bi Cuxhaven funnen. De is aver nicht in Sekerheit bröcht worrn.

