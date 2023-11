Stand: 30.11.2023 09:30 Uhr Hoochbahn bekümmt ne’en Baas

De Hamborger Hoochbahn, de kriggt an’n Anfang vun’t Johr en ne’en Chef: Robert Henrich. He harr fröher dat Seggen bi den Sammeltaxi-Deenst MOIA. Henrich schall de 6.000 Hochbahn-Mitarbeiders anföhren un den U-Bahn un Bus-Verkehr wieder utboen. He hett künnig maakt, dat he mit den Kurs vun sie Vörgänger Henrik Falk nipp un nau wiedermaken will.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch